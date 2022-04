Morelos recibe la peor noticia en Rangers: ¿y la Selección Colombia?

El 2022 parece no comenzó de la mejor manera para Alfredo Morelos: fue convocado a la Selección Colombia pero no jugó un solo minuto en las últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas, primero por decisión técnica y luego porque sufrió una lesión.



Además, en Rangers jugó ocho partidos este año y marcó 4 goles, cifras que no están acordes a lo que venía haciendo el ‘Búfalo’ en el equipo escocés.



Sin embargo, este fin de semana recibió una muy mala noticia para él y para su club. La lesión de Morelos estando con su selección fue más grave de lo que parecía, y el delantero tuvo que ser sometido a cirugía en su muslo.



Player Update: Alfredo Morelos — Rangers Football Club (@RangersFC) April 5, 2022

Este martes, el Rangers FC hizo oficial el último parte de Morelos, y confirmó que se perderá lo que resta de la temporada.



En un comunicado, el club escocés dijo: “Luego de una lesión sufrida mientras estaba en servicio internacional con Colombia, Alfredo Morelos se sometió a una cirugía en el muslo. Nuestro equipo médico está satisfecho con el resultado de la operación y su programa de rehabilitación está en marcha”.



Y luego agregó que Alfredo Morelos “regresará a los entrenamientos con la plantilla del primer equipo durante la pretemporada (2022/2023)”.