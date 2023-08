Alfredo Arias sobre el DIM: 'El equipo viene mostrando cosas buenas'

Independiente Medellín continúa en racha en la Liga BetPLay. Este domingo, el 'Poderoso' se impuso 2-1 sobre Alianza Petrolera y logró su tercer triunfo de manera consecutiva. Además, con 13 puntos es líder parcial del campeonato.



Edwuin Cetré y Luis Orejuela marcaron dos muy buenos goles para darle el triunfo al DIM: Finalizado el encuentro, Alfredo Arias realizó su balance y no solo felicitó a los anotadores,, sino que también valoró la presión ejercida por sus dirigidos para neutralizar a Alianza Petrolera. Además, recordó que este proceso a la continuación del buen trabajo que dejó David González.

Corregir ganando: “Hicimos un muy buen primer tiempo y mi gesto de preocupación fue porque quedamos pronto a un gol sin que el rival nos creara o rematara al arco, esas cosas que tiene una jugada de balón parado. Mi preocupación era porque teníamos que hacer el tercero, el equipo no repitió lo del primero tiempo porque el jugador siente cuando está en cancha, al sentir ese golpe del gol se empieza a guardar más, a no soltar tanto las naves, pero en el segundo tiempo erramos cuatro goles, si uno entraba nos daba esa tranquilidad. Los momentos de los partidos para que un equipo juegue de una manera, tiene que ver con lo emocional. Había desconfianza porque un partido favorable en todos los aspectos, podía terminar mal”.



¿Cómo mantener la intensidad?: “La presión cuando se realiza desde el primer minuto como lo hicimos nosotros hasta que terminó el primer tiempo, no da para seguirlo durante los 90 minutos, ni siquiera los equipos más preparados en eso pueden hacerlo. La presión es una estrategia que uno busca, a veces porque se detecta alguna falla del rival que puede ser una oportunidad de gol, a veces porque ese equipo exagera en la salida. Hoy lo hicimos muy bien, Alianza llevaba cinco partidos sin perder en condición de visitante. Hacer bien la presión no es solo de los argentinos ni los uruguayos, esto no es fácil y nos condicionamos porque nos marcaron el primer gol muy rápido empezando el segundo tiempo”.



¿Ya tiene su estilo el DIM?: ”El equipo viene mostrando cosas buenas y progresivamente lo ha hecho mejor. En Pasto hicimos un partido muy bueno hasta que nos convierten el segundo gol, presionamos mucho y así logramos el primer gol. Ante Alianza volvimos nuestra tradicional estructura y el equipo mostró cosas buenas. A mi me van a ver siempre inconforme, con los años se conforma cada vez menos. Debo reconocer que los muchachos con pocas horas de entrenamiento han ido adaptándose a lo que les pido. Nunca es ‘Made in Arias’ el equipo, los equipos se construyen con el tiempo y construyo sobre lo que ya está hecho, lo que hacía David para mí estaba muy bien y le hemos agregado un poquito de sal y vamos camino a lo que quiero”.



Goles en todas las posiciones: “Suplimos los 10 goles, esas anotaciones tienen que ser no de un solo jugador, esto no lo hace solo Luciano Pons, buscamos dividir los goles en todas las posiciones, las anotaciones empiezan a llegar solos para los que son goleadores, todos saben que Luciano es nuestro hombre gol y por eso lo marcan, pero si tenemos una serie de posibilidades seguramente tendremos más chance”.