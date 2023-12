El fútbol continúa: prográmese con la mejor agenda de la semana

Entre el martes 19 y viernes 22 de diciembre del 2023, continúa el fútbol internacional en el que habrá acción en las principales ligas de Europa.





Por ello, FUTBOLRED lo programa con la agenda con fecha y horario para ver lo partidos de los futbolistas colombianos que estarán compitiendo entre semana, así como los duelos más importantes de estos días, entre ellos la definición del segundo finalista del Mundial de Clubes.

Martes 19 de diciembre

12:30 p.m. | Werder Bremen (Rafael Santos Borré) vs Leipzig

Bundesliga

ESPN 4



1:00 p.m. | Rayo Vallecano( Falcao García) vs Valencia

LaLiga

DSports



1:00 p.m. | Urawa Red vs Manchester City

Semifinal Mundial de Clubes

FIFA+



2:30 p.m. | Borussia Dortmund vs Mainz

Bundesliga

ESPN 4



3 :00 p.m. | Chelsea vs Newcastle United

Cuartos de final EFL Cup

ESPN



3 :30 p.m. | Atlético de Madrid vs Getafe

LaLiga

DSports



Miércoles 20 de diciembre

1:00 p.m. | Barcelona vs Almería

LaLiga

DSports



2:30 p.m. | Bayer Leverkusen (Gustavo Puerta) vs Bochum

Bundesliga

Star+



2 :30 p.m. | Wolfsburgo vs Bayern Múnich

Bundesliga

Star+



3 :00 p.m. | Niza vs Lens (Deiver Machado y Óscar Cortés)

Ligue 1

ESPN Extra



3:00 p.m. | PSG vs Metz

Ligue 1

ESPN 2



Jueves 21 de diciembre

3 :00 p.m. | Crystal Palace (Jefferson Lerma) vs Brighton

Premier League

ESPN 2



3 :30 p.m. | Alavés vs Real Madrid

LaLiga

ESPN



Viernes 22 de diciembre

2:45 p.m. | Monza vs Fiorentina

Serie A

Star+



3:00 p.m. | Aston Villa (Jhon Durán) vs Sheffield

Premier League

ESPN



7 :00 p.m. | River Plate (Miguel Borja) vs Rosario Central (Jaminton Campaz)

Trofeo de Campeones

ESPN