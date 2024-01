Preolímpico, Superliga y fútbol europeo, lo más destacado de la semana

Entre el martes 23 y viernes 26 de enero del 2024, habrá acción en gran parte del mundo, pues las ligas de gran parte del mundo retornan, entre ellas, la liga colombiana. Además, el Preolímpico se lleva también la atención.

Por ello, FUTBOLRED lo programa con la agenda con fecha y horario para ver lo partidos de la semana, en la que también los futbolistas colombianos son protagonistas.

Martes 23 de enero

3:00 p.m. | Chelsea vs Middlesbrough

EFL Cup

ESPN



3:30 p.m. | Celta de Vigo vs Real Sociedad

DSports



3:00 p.m. | Bolivia Sub-23 vs Brasil Sub-23

Preolímpico

DSports



6:00 p.m. | Ecuador Sub-23 vs Venezuela Sub-23

Preolímpico

DSports



Miércoles 24 de enero

2:30 p.m. | Bayern Múnich vs Union Berlín

Bundesliga

Star+



3:00 p.m. | Fulham vs Liverpool (Luis Díaz)

EFL Cup

ESPN



3:30 p.m. | Athletic Club vs Barcelona

Copa del Rey

DSports



3:00 p.m. | Paraguay Sub-23 vs Uruguay Sub-23

Preolímpico

DSports

6:00 p.m. | Perú Sub-23 vs Argentina Sub-23

Preolímpico

DSports



8:00 p.m. | Millonarios vs Junior

Superliga colombiana

Win Sports +



Jueves 25 de enero

2:45 p.m. | Bournemouth (Luis Sinisterra) vs Swansea

FA Cup

Star+



3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Sevilla

Copa del Rey

DSports



6 :10 p.m. | Fortaleza vs Patriotas

Liga BetPlay

Win Sports



8:20 p.m. | Águilas Doradas vs Once Caldas

Liga BetPlay

Win Sports+



Viernes 26 de enero

2:30 p.m. | Eintracht Frankfurt vs Mainz

Bundesliga



2:45 p.m. | Chelsea vs Aston Villa

FA Cup

Star+



3 :00 p.m. | Tottenham vs Manchester City

FA Cup

Star+



2 :45 p.m. | Cagliari vs Torino (Duván Zapata)

Serie A

Star+



3:00 p.m. | Bolivia Sub-23 vs Ecuador Sub-23

Preolímpico

DSports



3:00 p.m. | Almería (Luis Javier Suárez) vs Alavés

LaLiga

DSports



6:00 p.m. | Brasil Sub-23 vs Colombia Sub-23

Preolímpico

Caracol / RCN



6 :10 p.m. | Pasto vs Tolima

Liga BetPlay

Win Sports



8:20 p.m. | Alianza vs Deportivo Cali

Liga BetPlay

Win Sports+