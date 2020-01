La confesión de Ramos sobre su paso por el Borussia Dortmund de Klopp

Adrián Ramos es una de las caras nuevas que ilusionan al América de Cali de cara al 2020. Su experiencia en el fútbol europeo lo hace un hombre al que los aficionados escarlatas le ponen la fe para comandar al equipo en la Liga y la Copa Libertadores.

Uno de esos equipos por los cuales pasó Adrián Ramos en su paso por Europa fue Borussia Dortmund. Para la temporada 2014-2015, en el mejor momento de aquel equipo, Jürgen Klopp puso sus ojos en el delantero colombiano y lo llevó.

Pero la experiencia en ese equipo no tuvo los mismos resultados que lo hecho en años anteriores con Hertha Berlin y aunque en su primera temporada estuvo en 29 encuentros, no era un jugador crucial para el entrenador.

En diálogo con El País, de Cali, Ramos confesó cómo fue ese paso por el Borussia Dortmund: “Con él se vivieron momentos buenos y otros complicados porque no nos entendíamos. No me cabe duda que es un gran entrenador, una gran persona, una experiencia de la que aprendí mucho a pesar de que no jugué con él todo lo que yo esperaba. Agradecido por la oportunidad que me dio de ir al Borussia Dortmund".

Pero todo eso ayudó a construir su carrera profesional y ahora su gran objetivo será consolidarse como un jugador importante para América y así empezar el cierre de su carrera en un alto nivel en el fútbol colombiano.