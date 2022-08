'Me siento muy bien tras el descanso': Santiago Buitrago

El pedalista bogotano Santiago Buitrago pierda, luego de la primera semana en LA Vuelta, un poco más de 30 minutos en la general. Sus aspiraciones pasan por buscar alguna victoria de etapa.

Santiago Buitrago aseguró tras la contrarreloj: "Una crono llana, plana, yo creo que va a servir para lo que queda, mucha tranquilidad pero no tanta porque nos pueden sacar, la verdad me siento muy bien tras el descanso, empezar esta semana con un nuevo chip, quedan dos semanas.".



Sobre el día de descanso y lo que viene el del Bahrain dijo: "Ayer la verdad que si tenia la pierna bastante hinchada, en la crono me sentí muy bien, de cara a lo que queda muy bien".



El corredor ha ganado en tres ocasiones en esta temporada: 1 etapa del Tour de Arabia Saudita, 1 etapa del Giro de Italia y 1 etapa de la Vuelta a Burgos.