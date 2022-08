'Siento que decepcioné al equipo': Esteban Chaves en La Vuelta

Este verano, encontró su lugar en el EF y logró excelentes resultados. En el Dauphiné, el Mont Ventoux Challenge y el Tour de Noruega, estuvo escalando con los mejores. Esteban sintió que finalmente había encontrado el ritmo que lo ha llevado a victorias de etapa en grandes vueltas y una victoria en Il Lombardia. Entrenó duro para la Vuelta. Esteban no podía esperar para esta carrera.

“Puse mucho esfuerzo para venir aquí”, dice. “A mitad de temporada, todo pintaba muy bien y estaba muy emocionado por la Vuelta. Era como si todo estuviera fuera del camino, y yo estaba en una carretera, pero estos últimos días sufrí”.



Esteban luchó por encontrar sus alas cuando la Vuelta golpeó el País Vasco y los Picos de Europa. Ha seguido adelante, pero ha perdido el ritmo cuando los mejores ciclistas de la carrera han atacado en las subidas. Sus posibilidades de clasificación general se han ido: “No es sólo físico”, dice. “Mentalmente, es decepcionante. He estado en estas situaciones antes, y sé cómo es, pero aún duele. Siento que decepcioné al equipo”.



"Duele, pero es parte de ser un atleta profesional. Cuando eres un atleta profesional, no se trata solo de ti”, dice. “Se trata de todas las personas a tu alrededor que trabajan para esto: mi familia, mi esposa, todo el equipo. Todos están involucrados y dan el 100%, por lo que es decepcionante. Duele, pero es parte de ser un atleta profesional”. Esteban no se rinde. Y no va a comenzar a cuestionar por qué no ha estado en su mejor momento todavía.



"En este momento, no importa", dice. "Es lo que es. Es la tarjeta que tenemos. Lo que he aprendido de esto es que hay que seguir, seguir trabajando. No podemos cambiar nada sobre el formulario. Necesitamos estar concentrados y recuperarnos bien, comer bien y mantener la calma. Seguro que mañana será un día súper duro, pero espero que después del domingo, el descanso del lunes y luego la contrarreloj, mi cuerpo tenga un poco de tiempo para recuperarse. En el deporte, el cambio puede cambiar en un día”.



Esteban todavía cree que toda su fuerza podría volver a sus piernas y tendrá la oportunidad de volar en esta Vuelta. Seguirá presionando lo más fuerte que pueda sobre los pedales: “Realmente quiero devolverle el dinero al equipo”, dice. “Veo lo duro que trabaja todo el mundo. Todos dan el 100%. Por mi parte, seguiré empujando, seguiré creyendo y seguiré sonriendo”.



