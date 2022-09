El mayor temor de Remco Evenepoel, líder de la Vuelta a España

El belga Remco Evenepoel (Quick Step), maillot rojo de la Vuelta, pidió tranquilidad a la afición de su país ante la tercera semana de carrera, ya que cuenta con una "buena ventaja en la general", aunque no la considera "decisiva".

En caso de que el corredor belga consiga ganar la Vuelta pondría fin a una racha de 34 años sin ganar una grande un ciclista de su país, concretamente desde 1978 en el Giro de Italia con Johan De Muynck “Que todos los belgas estén tranquilos, aún quedan seis días de carrera que no serán nada fáciles, aunque no serán las subidas más duras. Empezará a entrar en juego el cansancio, pero seguro que lucharemos por la roja, no nos queda más remedio. Mi liderato es bastante cómodo, pero no es definitivo, así que tranquilos. Seamos positivos y veremos cuál será el resultado el domingo por la mañana. En cualquier caso, la atención que hay en Bélgica me motiva”, señaló.



Evenepoel admitió haber pasado por alguna dificultad después de la caída que sufrió en la duodécima etapa de la Vuelta. "Después de la caída, apenas podía levantarme sobre los pedales. A raíz de ello, el sábado perdí mucho tiempo, pero tampoco fue excesivo", dijo. El maillot rojo de la Vuelta se refirió a sus rivales directos, el esloveno Primoz Roglic, segundo a 1.34 en la general, y al español Enric Mas, tercero a 2.02. "Roglic y Mas lo están haciendo bien.



"El sábado fue Roglic el mejor, y el domingo fue Enric Mas, pero al español estaba bastante lejos de mí en general y no lo seguí. Comencé a correr solo, a mi ritmo porque tenía miedo de sobrepasar mis límites. Al final, después de un día duro, limité la pérdida de tiempo", explicó. Ante la última semana de Vuelta, Evenepoel comentó que la táctica predominante será la defensiva y señaló que lo que más miedo le da es caer enfermo de Covid.



"Cuanto más pueda correr a la defensiva y limitar la pérdida de tiempo, mejor será. Espero no enfermarme en la última semana, ese es mi mayor temor. El Covid está circulando dentro del pelotón, realmente espero que me salve”, manifestó.