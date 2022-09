Vingegaard vuelve a competencia tras superar el 'bombardeo mental'

El danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), ganador del Tour de Francia 2022, reaparecerá en la Vuelta a Croacia, donde se pondrá a punto para Il Lombardía, la última gran prueba del calendario, que se disputará el 8 de octubre, después de un largo período de descanso en el que superó un "bombardeo mental".

"Estoy muy feliz de estar aquí. Es mi primera carrera desde el Tour de Francia. Espero estar en forma. Daré lo mejor de mí todos los días. Tenemos un equipo fuerte, así que esperamos hacer una buena carrera", señaló Vingegaard.



Después de su triunfo en París el pasado 24 de julio, Vingegaard se tomó un largo período de descanso y ahora retorna cerca del fin de temporada con altas ambiciones. "Quería retomar la competición de manera gradual hasta Il Lombardia y hacer algo diferente al año pasado. Analicé la CRO Race de Croacia y pensé que sería una buena preparación para Lombardía. Descansé los dos últimos meses, disfruté de la vida, luego me fui a España a prepararme para estas carreras, espero que mi forma sea buena, lo veremos en las próximas semanas", explicó.



El danés contará con un equipo formado por Jos van Emden, Gijs Leemreize, Koen Bouwman, Timo Roosen, Lennard Hofstede y Milan Vader . Vingegaard, quien sufrió un gran desgaste mental después del Tour, no participó en la Vuelta a Dinamarca y decidió ampliar su período de reposo.



"Me hubiera gustado participar en el Tour de Dinamarca, pero me di cuenta de que aún necesitaba un descanso. Lo que te pasa cuando ganas el Tour de Francia es una especie de bombardeo mental. Es muy difícil hablar con los medios y los aficionados todos los días. Es genial, pero también muy agotador. Sin embargo, volví a entrenar y la sensación fue sorprendentemente buena", concluyó.