Nairo Quintana responde: 'Seguimos adelante, sin agachar la cabeza'

Nairo Quintana sigue en el ojo del huracán. El pedalista colombiano, que recientemente ocupó la casilla 66 en los mundiales de ciclismo, fue noticia por las fuertes declaraciones del presidente de la UCI (Unión Ciclística Internacional).

El colombiano venía teniendo una sobresaliente temporada, llegaba el Tour de Francia y la presión por mantener al Arkea al frente del pelotón World Tour y con la duda de su futuro. El boyacense tuvo un sexto lugar que le fue arrebatado el organismo por el consumo de tramadol.



El calvario de Nairo comenzaba, con alunas dudas decidió alejarse de la Vuelta a España para ponerse al tanto de su defensa y apelación al TAS. La semana pasada la entidad aseguró que desde el 2024 la sustancia Tramadol será una sustancia pohibida.



En plenos mundiales de la disciplina el presidente de la UCI, David Lappartient, aseguró: “Tiene derecho a apelar la decisión, así que no tengo ningún comentario al respecto; sin embargo, hemos podido encontrar tramadol en dos etapas diferentes. Eso no es solo uno, son dos. Cuando sabes que el tramadol desaparece muy rápidamente, entonces no puede ser que solo se haya tomado una vez”.



El directivo destacó la inclusión del Tramadol en la lista de sustancias prohibidas de 2024: "Lo pedíamos desde hace mucho tiempo, siempre hemos presionado para ello y nos alegramos de que se haya tomado la decisión".



“Hemos hecho una gran carrera. No se dieron los resultados, dimos lo máximo. Rodamos bien durante el día. Sabíamos que era una competencia difícil. Batallamos y queda una buena sensación. Saludos a la afición colombiana, especialmente a los que viven en Australia y nos dieron ese bonito apoyo durante todo el circuito”, dijo Nairo Quintana.



El colombiano dedicó un mensaje a los aficionados que creen en él: “Siempre es un orgullo representar nuestro país, independientemente de colores políticos y de todas las cosas que nos dividen, siempre mostramos lo que somos, la raza luchadora. Seguimos hacia adelante, sin agachar la cabeza. Es un año más en la selección. Llegué en 2009 y nos quedarán más años para representar a Colombia”, concluyó Nairo.