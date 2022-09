¿UCI se obsesiona con Nairo Quintana? 'Tomó tramadol más de una vez'

Mientras el caso de Nairo Quintana avanza en Suiza, en la sede de la UCI parecen obsesionarse con él y su presidente ha vuelto a señalar al colombiano, para quien espera una sanción ejemplar.

El ciclista colombiano apeló ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) la sanción que le impuso la UCI por presunto consumo de tramadol, la cual terminó en su descalificado del último Tour de Francia.



La sustancia habría aparecido en dos muestras de sangre seca pero para el momento de la sanción no estaba en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), entidad que la acaba de incluir, pero con vigencia desde 2024.



El presidente de la UCI, David Lappartient, en declaraciones a la agencia AFP, afirmó que el caso de Quintana no sería nuevo: "el ciclista afirma que nunca tomó tramadol, pero el tramadol no es algo que tú mismo produzcas y, si tienes tramadol, no proviene directamente de tu cuerpo. Hemos podido encontrar tramadol dos veces, por lo que estamos bastante seguros y nuestros argumentos cuando tomamos la decisión de prohibir el tramadol también explicarán la razón", dijo.



La decisión final la tiene el TAS y mientras se produce no hay prohibición de correr profesionalmente para el boyacense. Habrá que ver a quién le dan la razón.