¡Nairo, en las alturas! El reto de Quintana en el nevado Santa Isabel

El ciclista boyacense, líder del equipo Arkea-Samsic, está en Colombia y prepara su condición física, pensando en las competencias que enfrentará el próximo año. Esta vez el colombiano estuvo en el nevado de Santa Isabel, junto a su hermano, Dáyer.

Todo parece indicar que el colombiano entrará en acción más temprano que tarde, esta semana el Tour de los Alpes Marítimos confirmó la presencia del Arkéa-Samsic, equipo del boyacense, en la competencia. Y se espera que Quintana sea de la partida para este evento, que se realizará a mediados del mes de febrero.



Quintana comentó: “A diferencia de este año, en el que partí desde Baleares con el Challenge Mallorca, en enero insertaremos carreras inmediatamente, en febrero debería estar en el Tour de la Provence y luego ir al Paris-Niza y la Volta Ciclista en Catalunya”, dijo.



Y agregó: “Fue una temporada atípica, he pasado los dos últimos años con muchas dificultades por la pandemia y las lesiones. Salí del Tour 2020 con malas rodillas, por eso me vi obligado