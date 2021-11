¿Tour Colombia, Giro o Tour de Francia? Nairo Quintana se 'destapa'

El pedalista colombiano Nairo Quintana prepara desde ya la temporada 2022, el colombiano se encuentra descansando en su natal Boyacá, desde donde manifestó cuáles serían sus objetivos del próximo año.

El ciclista del Arkea fue entevistado para ‘El Alargue’ en Caracol Radio: "Esperamos que el otro año sea una buena temporada, mejor que esta por lo menos", sobre estos años el pedalista boyacense aseguró: “Temporada atípica, un par de años difíciles por la pandemia y las lesiones, el año pasado después del Tour, con la rodilla rota, la cirugía, finalmente no pude hacer una buena preparación física invernal o de antes del inicio del año, tuve que arrancar así, todo el año luchando contra la salud, fue positivo porque salir de la doble lesión de rodilla eso a veces se complica o tiene más tiempo, la rehabilitación, no estuvimos al máximo nivel, pero a un nivel medio bueno, pasamos el año así".



La noticia pasa por las competiciones en las que estará la temporada 2022, el boyacense correría en casa: "Aún no sabemos nada, si se hace o no, nadie se ha pronunciado. El equipo tiene calendario con temporada en Europa y si hay calendario en Colombia se podría aprovechar, hacer los nacionales y el tour Colombia".



Sobre el Tour esto dijo Nairo: “Sí, inicialmente sí, aunque hay una posibilidad de ir al Giro de Italia y si hay Giro se barajaría la posibilidad de hacerlo".