¿Se pasó de copas? Sagan responde por altercado con policía francesa

Tres conocerse un altercado con la policía francesa que le costó una multa de 5.000 euros, el ciclista eslovaco Peter Sagan, triple campeón mundial en ruta, ha pedido disculpas con la promesa de que el incidente "no se volverá a producir".

Sagan, recientemente fichado por el Total Energies, pagó 5.000 euros por el delito de rebelión y 100 euros por no respetar el toque de queda de la cuarentena el pasado 25 de abril, cuando regresaba en coche de una fiesta organizada en Mónaco. El triple maillot arcoiris, en aparente estado de embriaguez, habría luchado con vehemencia, hiriendo a uno de los policías en la mano.



Trasladado a la comisaría, aquel día se disculpó y explicó que no recordaba nada. Tras la repercusión de la noticia, Sagan publicó este lunes un mensaje de disculpa en las redes sociales explicando que lamentaba profundamente lo sucedido.



“ Me gustaría expresar mis más sinceras disculpas. Fue una experiencia muy fea que me hizo pensar mucho. Lamento este incidente que nunca volverá a ocurrir ", refleja el eslovaco en el mensaje.









EFE