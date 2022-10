¿Pulgar abajo? Equipo World Tour desmiente interés en Nairo Quintana

El caso de Nairo Quintana mantiene al mundo del ciclismo expectante por lo que pasará con su futuro inmediato. El boyacense sufrió un revés al no completar su contratación por tres años con el Arkea. El pedalista de 34 años tendría un veredicto del Tribunal de Arbitraje Deportivo el próximo miércoles 12 de octubre. Por ahora las puertas de los conjuntos World Tour se van cerrando.



Parecía salvarse la temporada luego de conseguir el sexto puesto en el Tour de Francia. El boyacense pudo acercarse al Top 5 pero las condiciones de carretera le hicieron perder mucho tiempo en las primeras semanas de competencia. Pocos días antes de comenzar La Vuelta cambió todo. El pedalista de 34 años celebrara la unión y el ambiente que se vivía en el equipo; sin embargo el fallo de retirarlo de la ronda gala no permitió que Quintana corriera y el Arkea tuvo una aceptable participación en la última grande del año, complicando seriamente la posibilidad de sumar puntos importantes por el descenso en el UCI.



La renovación, que se había anunciado también, se vio comprometida, ´la forma en que el equipo despidió al colombiano dejó ver el malestar que tenían tras la sanción. El contrato a tres años se cayó, y con esto todo un plan de trabajo, pues Nairo no había adelantado conversaciones esperando mostrar resultados durante las tres semanas de Francia y España. Y aunque a lo largo del año se especuló con voces importantes en los equipos del pelotón, en ningún momento se mostró el interés por parte del ciclista por cambiar de equipo.



El baldado de agua fría llegó, L'Equipe sugirió que un equipo francés estaba interesado en fichar a Quintana para el 2023. AG2R negó de tajo esta información. Portales europeos aseguran que Cofidis también está descartado y que el Groupama-FDJ con Thibaut Pinot y David Gaudu ya tienen los líderes que necesitan para el año siguiente.



Las opciones se van terminando, el portal Cyclingnews entrevistó a Alexandr Vinokouro y le preguntó por el boyacense, pues este año había expresado que era un corredor que tenía mucha calidad: "En este momento, el Astana Qazaqstan Team está completando su campaña de fichajes y, en principio, hemos discutido y cerrado todas las posiciones en el equipo para el próximo año". El equipo sufre esta año el retiro de Vincenzo Nibali, Sin embargo los nombres de Miguel Ángel López, Gianni Moscon, Joe Dombrowski y Alexey Lutsenko, y la nueva estrella del ciclismo kazajo Yevgeniy Fedorov.



El ex pedalista agregó: "Vi que en algunos medios que había información sobre el posible interés de nuestro equipo en Nairo Quintana, pero esto no es cierto". Una frase lapidaria porque el interés del nacido en Cómbita siempre ha sido ser jefe de escuadra, pero ante este revés hay que ver que decisiones toma el corredor. ¿Acaso Nairo se convertirá en un gregario de lujo?