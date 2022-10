Más rumores del futuro de Nairo Quintana: ¿dónde correrá en el 2023?

El ciclista colombiano Nairo Quintana, descalificado del Tour de Francia de 2022 por una infracción médica, anunció que no seguirá corriendo con el Arkéa Samsic. El corredor de 32 años había renovado hasta 2025 su vínculo con la escuadra francesa, tras esta noticia el boyacense analiza propuestas de los diferentes equipos para definir su 2023.



Luego de terminar sexto en el Tour y un día antes de ser descalificado de la carrera por haber usado el analgésico prohibido Tramadol, lo que Quintana niega: "Quiero anunciarles que no continuaré con el equipo Arkéa Samsic para las próximas temporadas como lo habíamos anunciado", manifestó en un video publicado en su cuenta de Instagram. "Vamos a seguir pedaleando hacia adelante (...) quiero seguir mostrando el corredor que soy", agregó, sin dar detalles de su futuro en el pelotón.



El Arkéa confirmó la "no renovación del contrato" de Quintana en un lacónico comunicado firmado por su director, Emmanuel Hubert. El colombiano tiene una apelación en curso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), por lo que sigue siendo elegible para competencias oficiales.



Sin embargo, tras la descalificación desistió de participar en la Vuelta a España, que ganó en 2016. "He presentado mi defensa ante el TAS (...) Soy optimista porque soy honrado. Soy honesto, no he hecho nada malo, ilegal", enfatizó Quintana, subcampeón de la 'Grande Boucle' en 2013 y 2015 con el equipo español Movistar.



A Nairo se le ha vinculado con varios equipos World Tour, el UAE Emirates, el Astaná y el AG2R, este último dando una categórica afirmación: “Al contrario de una información difundida en diferentes medios, Ag2r Citroën nunca ha tenido contacto con Nairo Quintana o su agente, y no está interesada en su contratación”, dice veloNews.