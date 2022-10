¿Y el veredicto? Nairo Quintana habla tras su audiencia ante el TAS

Los nervios en la voz de Nairo son evidentes, no es fácil tener una audiencia contra la UCI por una sustancia prohibida, Quintana publicó un video en el que da un parte esperanzador a toda esta novela tras su descalificación del Tour 2022.

El escalador colombiano espera que el Tribunal de Arbitraje Deportivo lo absuelva de su descalificación del Tour de Francia por un positivo para tramadol. La audiencia fue este miércoles 12 de octubre.



Quintana fue descalificado del Tour de Francia este año, con dos muestras de sangre durante la carrera que dieron positivo por tramadol. El analgésico no está clasificado en la actualidad como una droga para mejorar el rendimiento, pero está prohibido por la UCI.



Los ciclistas que arrojan un resultado positivo de la sustancia durante una carrera a través de una prueba de gotas de sangre son descalificados, mientras que una segunda infracción conlleva una suspensión de cinco meses. La AMA ha anunciado recientemente que el tramadol se convertirá en una sustancia prohibida a partir de 2024.



Por su parte el via crucis de Nairo se intensifica, la sanción le acarreó no hacer realidad su renovación con el Arkea. Ante tanta especulación, medios europeos han ido contrastando fuentes para dar un panorama del futuro inmediato de Quintana. Ag2R y Astana ha expresado su intención de no hacer incorporaciones extras para la siguiente temporada.



Las puertas parecen cerrarse, la despedida con el Arkea no se dio porque el boyacense no corrió La Vuelta a España y tras la temporada solo participó en los mundiales de ciclismo de Asutralia. Por ahora la bienvenida a otro equipo también es una ilusión, para continuar en el pelotón tendría que ser gregario y resignar opciones de victorias, bajo estos parámetros y con su calidad sería una gran opción para las escuadras World Tour.



Este miércoles el colombiano apareció en un video en que asegura que solo resta la decisión que tome el tribunal luego de escuchar las partes: “Saludo especial a todos, como bien saben he presentado mi defensa ante el TAS, el día de hoy fue la audiencia donde presentamos con mi equipo de abogados toda la defensa. Pudimos escuchar los abogados de la UCI”.



La gran pregunta pasa por el cuándo se dará el resultado: “El TAS se ha quedado con todo, dentro de las próximas semanas determinará la respuesta. Confío en el TAS confío en la reglamentación. Esperamos la respuesta en los próximos días”.