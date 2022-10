Nairo Quinana ya tendría fecha de la apelación ante el TAS

Nairo Quintana pasa por un gran momento deportivo. Sin embargo, sus resultados lo ponen como uno de los mejores colombianos del momento. Su descalificación del Tour desencadenó una gran ola de consecuencias. Su apelación ante el TAS tendría fecha.

El pedalista colombiano es portada de los diferentes medios deportivos por la especulación que genera su futuro. El equipo Astana Qazaqstan podría contactar al colombiano, quien espera espera que el Tribunal de Arbitraje Deportivo lo absuelva de cualquier irregularidad por su positivo para tramadol.



L'Equipe sugirió que un equipo francés del WorldTour estaba interesado en fichar a Quintana. El AG2R Citroen negó cualquier interés con él o con su agente.



Quintana fue descalificado del Tour de Francia por dos muestras que dieron positivo por tramadol. Una segunda infracción conllevaría a una suspensión de cinco meses. La AMA ha anunciado recientemente que el tramadol se convertirá en una sustancia prohibida a partir de 2024.



Gracias por su apoyo y seguir creyendo en mi https://t.co/0Rvqp8h1MP — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) September 30, 2022

Cyclingnews aseguró que su apelación en Suiza se escuchará el miércoles 12 de octubre, del cual se espera un veredicto. Se desconoce el modo de la audiencia, si será presencial o no: “Como saben, he presentado mi defensa ante el TAS. Seguimos trabajando con mi grupo de abogados y tengo confianza porque soy honorable y honesto”, afirmó Quintana.



El mismo medio asegura que el Astana Qazaqstan de Aleksandr Vinokurov es el destino más probable para Quintana, y su tramadol positivo no se ve como un obstáculo, ya que Vincenzo Nibali se retira esta temporada, dejando la silla vacía, compartiendo en el equipo con Miguel Ángel López y Harold Tejada.