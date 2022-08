Abogado de Nairo Quintana 'abre una luz' en el caso del TAS

Nairo Quintana es la tendencia del ciclismo, a pesar de no estar corriendo La Vuelta el colombiano es noticia por la defensa tras la descalificación en la edición 2022 del Tour de Francia, donde consiguió el sexto lugar.

El tramadol fue prohibido por la UCI desde el 1 de marzo del 2019. El organismo lo descalificó del Tour de Francia por una anomalía en los análisis de sangre. Esta sanción lo deja en un ‘punto de quiebre’ pues se podría dar marcha atrás al contrato de palabra que hay con el equipo Arkea por tres años más.



Nairo negó de tajo haber utilizado la sustancia durante toda su carrera, el colombiano rompe una estadística con su caso de tramadol, siendo el primer ciclista en el mundo en violar la norma de su utilización en una carrera.



Desde que la UCI determinó prohibir el tramadol en competencia no se había presentado ningún caso irregular.Ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte, Quintana será representado por el abogado Andrés Charria, quien defendió en su momento a la ciclista María Luisa Calle por acusación de dopaje, del cual, la sacó inocente.



Para el portal de Noticias RCN, Charria respondió si el ciclista boyacense saldrá adelante sin inconvenientes de este momento: “Yo creo que sí”. Una pequeña luz de esperanza para los intereses del colombiano.



El líder del Arkea no ha dado declaraciones desde que anunció que no estaría en la Vuelta, la UCI comunicó que solo tendría 10 días para apelar, desde que se conoció la información. Su abogado cuestionó que no se habría llevado a cabo el procedimiento como regularmente se debería llevar.