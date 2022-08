¡No ha firmado! ¿se cae la prolongación de Nairo Quintana con Arkea?

La noticia de la descalificación de Nairo Quintana del Tour de Francia 2022 repercute en todo el mundo. El colombiano decidió bajarse de la Vuelta para defender su inocencia. Medios europeos hacen énfasis en que si el lío no se soluciona pendería de un hilo la renovación de Arkea con el boyacense.

Por una cuestión de motivación, el colombiano se bajó de La Vuelta a España, su misión ahora es encarar su defensa ante el TAS luego de la descalificación de la Unión Ciclística Internacional por el aparente uso de tramadol.



El medio Protourcycling ha asegurado en los últimos días que Nairo llegó a un acuerdo para renovar, mas no firmó. “Esto significa que el equipo ahora tiene motivos para renegociar y potencialmente cancelar cualquier acuerdo que pueda haber estado sobre la mesa con Nairo”, aseguró el medio.



“El equipo ha establecido algunas medidas estrictas para Nairo en el futuro, incluida prueba de drogas de muestra de cabello, que proporcionará un informe completo de cuatro meses sobre si el colombiano usó o no sustancias prohibidas durante ese período de tiempo”, agregan.



Tras esta situación el pedalista boyacense y la escuadra francesa no habrían firmado la extensión del contrato, razón por la cual se deja la puerta abierta ante una decisión futura que no agrade a las partes.