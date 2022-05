¡La quiere de vuelta! Gaviria va por maglia ciclamino en el Giro

La Maglia Ciclamino, que distingue la clasificación por puntos, es una de las excelencias del Giro de Italia. Es uno de los maillots más emblemáticos del ciclismo, reconocido en todo el mundo. En el año de su debut en la prueba italiana, el colombiano Fernando Gaviria fue el más regular de la competencia, con 325 unidades ganó la clasificación de los puntos y se quedó con la camiseta morada. Este año, el reto es obtenerla nuevamente.

El Giro arranca este viernes 6 de mayo y tras una reciente competencia durante el fin de semana (1 de mayo), el antioqueño tiene en la mira la camiseta ciclamino: "Me dirijo al Giro donde quiero estar: he abierto un poco las piernas esta semana y me siento bien nuevamente después de la fractura de clavícula que tuve. Estoy de vuelta, en forma, con buenos resultados y espero más en el Giro”.



Lo logrado por Gaviria en el año 2017 fue histórico, con cuatro victorias de etapas y el primer pedalista nacional en ganar ese número de jornadas en una sola edición del Giro, Tour de Francia y Vuelta a España.



Desde que arribó al UAE Emirates en el año 2019 el colombiano no ha podido ganar en una de las tres grandes, una deuda pendiente que también se suma a el tiempo que ha estado fuera de competencia, una lesión en su clavícula y tres ocasiones en las que fue positivo para covid no le permiten tomar ritmo de competencia.

A pesar de esta situación el antioqueño no para de festejar, el año pasado se llevó una etapa del Tour de Polonia y este se llevó 2 en el Tour de Omán. Fernando Gaviria está listo para darle pelea a los grandes sprinters: Mark Cavendish (15 victorias en el Giro), Arnaud Démare (cinco etapas en su carrera y el maillot ciclista de 2020), Caleb Ewan (cinco etapas) y Giacomo Nizzolo.