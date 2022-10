Nairo Quintana, 'al paredón': ex director del Arkea no se guarda nada

Nairo Quintana no vive sus mejores momentos, sin contrato con el Arkea, sin fallo del TAS por las descalificación por Tramadol y sin posibles escuadras para el 2023, el boyacense fue tema de conversación del ex director deportivo del equipo francés. Yvon Ledanois se fue el pasado 11 de octubre y esto dijo sobre el pedalista de 32 años.

En una entrevista al medio Ouest France, Ledanois tocó el tema con Nairo: “No hay relación. Le advertí a Manu (Emmanuel Hubert) que tenía, por motivos personales, el deseo de parar y fui yo quien se fue. Manu estaba sorprendido, decepcionado y puedo entender eso, pero estas son opciones de vida. Me gustan los retos, me gusta la presión de los objetivos”.



La sanción del colombiano y su relación con el equipo: “Yo no era amigo de Quintana. Fui director deportivo del Arkéa-Samsic, no de Quintana. Ha hecho carreras en las que yo no era director deportivo, he hecho muchas también sin él… Desde que se retiró de la Vuelta no he tenido una llamada suya y no he intentado conseguirla. Le tengo afecto, pero hoy tengo más afecto con un Laurent Pichon que con un Nairo Quintana. Yo no lo obligué a venir, no lo obligué a irse, y no es él quien me obliga a irme”.



La respuesta ante un posible reencuentro con Nairo en el futuro, esto respondió: “No. No quiero unirme a él, y ni siquiera sé a dónde va”. Ledanois se refiere a las pruebas presentadas al TAS durante la apelación. Cuando le preguntaron si se siente decepcionado de Nairo, respondió: “Por supuesto, si es cierto. Pero la primera persona a la que habría decepcionado sería a Emmanuel Hubert, luego al equipo, a sus compañeros y luego al cuerpo técnico. Tenía la confianza de todos... Si resulta que se equivocó, es una pena. Ahora bien, se está llevando a cabo una investigación, y me cuido de no comentar. Simplemente, desde el ser humano, me hubiera gustado tener una llamada telefónica de él, que nunca recibí. Pero bueno, nunca espero nada de un corredor.