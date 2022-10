¿Cuántos colombianos estarán en la despedida de Valverde y Níbali?

La edición 116 de Il Lombardía se celebrará este sábado 8 de octubre, uno de los cinco Monumentos del ciclismo y que este año servirá de histórica despedida para dos grandes campeones, Vincenzo Nibali y Alejandro Valverde. Varios pedalistas colombianos han sido confirmados por sus equipos para la prueba en territorio italiano.

La prueba enlazará las localidades de Bérgamo y Como, con un doble paso por la subida de San Fermo della Battaglia y el alto de Civiglio en sus kilómetros finales.



Vincenzo Nibali, ganador de Il Lombardía en 2015 y 2017, aseguró: "Será una gran emoción y un gran honor cerrar mi carrera en Il Lombardía, que es una de las carreras que más he amado. Recuerdo las victorias de Bettini y Cunego en mis primeros años como profesional y soñaba con conquistar algún día este Monumento. Ya lo he conseguido dos veces y el sábado 8 volveré a intentarlo en la que será mi última carrera. He salido bien de La Vuelta y tengo buenas sensaciones".



Mauro Vegni, director de la competencia: "el último Monumento de la temporada de este año es un poco más especial de lo habitual. De hecho, será la última vez que dos grandes corredores como Vincenzo Nibali, que ganó esta carrera en 2015 y 2017, y Alejandro Valverde, se pongan un dorsal a la espalda. Nos sentimos honrados de que dos grandes campeones como Vincenzo y Alejandro hayan elegido Il Lombardia para poner fin a sus increíbles carreras".



La cuota colombiana la aportarán Miguel Ángel López del Astana Qazaqstan, Sergio Higuita del Bora-hansgrohe, Rigoberto Urán del EF Education-Easypost, junto a Daniel Martínez y Brandon Rivera del INEOS Grenadiers. Einer Rubio no está en el listado provisional de Movistar Team, pero luego de los Tres Valles Varesinos podría ser incluído.