El Tour de Provenza, elegido por los grandes para comenzar temporada

El francés Julian Alaphilippe (Quick Step Alpha Vinyl), doble campeón mundial en ruta, estrenará la temporada 2022 en el Tour de Provenza, comenzará la preparación para las clásicas de las Ardenas, donde espera conquistar la Lieja, uno de sus grandes objetivos del año.

El maillot arcoíris se estrenará en Provenza por segundo año consecutivo, prueba en la que finalizó segundo en la general, solo superado por el colombiano Iván Ramiro Sosa, actualmente en las filas del Movistar. “Ante todo, quiero disfrutar de mi segundo año con el maillot arcoíris. Tenerlo me da una motivación extra para luchar por la victoria en las carreras más importantes del calendario. Comenzaré la temporada nuevamente en Provenza, me gustó la experiencia del año pasado y estoy feliz de regresar el próximo mes a esta hermosa carrera, junto a mis seguidores locales”, afirma Alaphilippe.



El campeón galo (Saint Amand Montrond, 29 años) se dirigirá tras su estreno en casa a Italia para empezar la serie de clásicas. “Mi temporada continuará en Italia, con Strade Bianche, Tirreno-Adriatico y Milán-Sanremo, antes de enfrentarme a las clásicas de Las Ardenas en abril. Son carreras que me interesan y las quiero hacer bien", afirma.



Alaphilippe tiene claro que la Lieja Bastoña es el objetivo del año, una espina clavada en el orgullo del francés, ya que en las dos últimas ediciones de la "decana" ha sido segundo, relegado por los eslovenos Primoz Roglic en 2020 y Tadej Pogacar en 2021. "La Lieja será el mayor objetivo en la primera parte del año, es una carrera que amo y espero volver disputando, luchando por la victoria”, concluyó el campeón del Mundo.





EFE