¡Se crecieron los chicos! Young Boys derrumbó al United de Cristiano

No eran tan Young Boys, después de todo. O sí, solo que ese ímpetu de juventud les alcanzó para dar la sorpresa en el inicio de la fase de grupos de la Champions League, en un inesperado triunfo 2-1 contra el encopetado Manchester United, de Cristiano Ronaldo.

Y eso que parecía otro día en la oficina para el United: apenas a los 12 minutos, con el liderazgo un Bruno inspirado, cayó el primer tanto, gracias a un gran centro que superó a Sancho y le quedó al portugués, quien definió entre las piernas del arquero de Young Boys.



Decía el libreto que debía seguir derecho el gran favorito pero no fue así, primero porque el equipo suizo ajustó las marcas por el medio y desconectó a Pogba y a Bruno y después porque una imprudencia de Wan-Bissaka, quien fue con toda su humanidad al tobillo de Martins Pereira, dejó al equipo británico con diez hombres desde el minuto 35 y ya no hubo manera de mantener el plan.



Aturdido quedó el United con un remate cruzado de Fassnacht que pasó besando el palo y no salió de ese incómodo estado en el segundo tiempo, cuando se hizo espeso su juego mientras Young Boys aceleraba hasta lograr la igualdad: a los 66 minutos, Ngamaleu anticipó a Varane y venció a De Gea.



Ya no tenía velocidad el United para encontrar a su goleador y el DT decidiría meter piernas frescas y sacar al portugués del campo, a los 71.



El efecto de esa movida no llegó a sentirse, el dueño de casa se aferró a su punto y neutralizó a los de Solksjaer al punto de someterlos, no darles ninguna opción de remate al arco en todo el complemento y hasta animarse a buscar el triunfo en el remate de Sandro a que voló de Gea con su manotazo. Su premio llegaría sobre el cierre, a los 90+5, cuando un error increíble de Lingard habilitó a Siebatcheu, quien solo tuvo que rematar a un lado del largo De Gea para el 2-1 final.



La celebración fue más que emotiva para los suizos, encantados con el partido intachable que hicieron, una remontada con tintes de hazaña. ¡Ganaron y no les pintó la cara Cristiano Ronaldo en Champions!



La tabla del grupo F cuenta una historia inesperada pero justa para el equipo que superó a su oponente en posesión (54%) y precisión de pases (86% por 81%) y que le pone emoción a una zona que completan Villarreal y Atalanta, rivales a segunda hora.