Xavi palpita la vuelta tras triunfo: ‘Hay que acabar el trabajo’

Barcelona hizo uno de sus mejores partidos de la temporada este miércoles en la ida de los cuartos de final de la Champions League ante PSG. El cuadro blaugrana salió vencedor de París y ahora definirá como local la serie.



Pues bien, tras la victoria en condición de visitante, Xavi Hernández habló en rueda de prensa y destacó a toda la plantilla y además aseguró que no hay nada cerrado y que el partido de vuelta será muy complicado.



"Es un momento para estar orgulloso, una gran victoria contra uno de los mejores equipos del mundo. Pero estamos a mitad de camino, será muy difícil en Barcelona. Soy un barcelonista más y estoy orgulloso, pero esto no ha acabado", comentó de inicio.

Y agregó: "todo ha salido muy bien, destacaría el trabajo defensivo, lo han entendido muy bien. Había que igualar ese cuadrado que hacía el PSG, pero ellos también igualaban, con duelos individuales".



Por su parte, tuvo buenas palabras sobre Robert Lewandowski: "Robert ha aguantado pelotas y entonces ya dejaba con ventaja a Lamine Yamal o Raphinha. Hemos mostrado personalidad ante las dificultades, es muy difícil resistirle la presión al PSG".



De igual manera, Xavi reconoció que sirvieron los días de no competencia en Liga para armar la estrategia ante PSG: "Hemos tenido días para trabajarlo y el equipo ha hecho un gran partido tanto en defensa como en ataque. Es un partido para estar orgulloso. ¿Si estamos más cerca de las semis?, el favorito sigue siendo el París. Es verdad que les hemos minimizado, les hemos obligado a ir por fuera cerrando líneas por dentro. Creo que hemos frenado muy bien al PSG, no sólo a Mbappé. El trabajo defensivo ha marcado la diferencia".



Finalmente, mencionó que no hay nada cerrado en la llave: "Es momento de acabar el trabajo. El martes hay un partido crucial y antes tenemos Cádiz” y enfatizó que espera que los fantasmas en las instancias definitivas en Europa se hayan enterrado: "Ojalá se hayan enterrado, veníamos de años muy difíciles en Champions y este resultado demuestra que podemos competir ante un gran equipo, como dije, hecho para ganar la Champions. Luis Enrique, al que conozco muy bien, no regalará nada. Ellos tienen muchas cosas, es un super equipo, hemos ganado duelos individuales y el martes hay que hacer lo mismo".