ExDT de América de Cali: ‘No tenía ningún conocimiento del equipo’

América de Cali se ha caracterizado por ser un equipo bastante reconocido no solamente a nivel nacional sino también internacional, un club que en los últimos años ha sido protagonista y que también ha obtenido dos títulos de la Liga BetPlay consecutivos.

Ante estos reconocimientos obtenidos por el conjunto americano en los últimos años, uno de los últimos directores técnicos que pasaron por el club confesó que no conocía nada sobre el equipo vallecaucano.

Así fue como explicó el estratega portugués, Pedro Felicio Santos, en una entrevista para AS Colombia, quien estuvo con América de Cali en 2018, y que en su momento, le pesó demasiado su inexperiencia a lo que está hoy en día.

Actualmente Santos radica en el país, y está trabajando en las divisiones menores del Atlético Huila, todo esto después de también haber tenido un corto paso en la cantera de Millonarios y como DT en América de Cali 6 años atrás.

Así mismo, el portugués habló sobre su paso por el conjunto escarlata, afirmando que: “Cuando pasé por América de Cali no tenía el conocimiento que tengo hoy en día del fútbol colombiano, pienso que he hecho un trabajo bueno dentro de las condiciones que había para trabajar que no son las mismas que hoy en día”.

No obstante, el Director Técnico de 43 años también habló sobre otros temas como su trabajo en Atlético Huila y sobre el prospecto de jugador colombiano que hoy en día se está buscando en el fútbol.

“Estoy en el Atlético Huila, la verdad es un proyecto muy bueno (...) Es un proyecto ambicioso en donde queremos ser una referencia en el fútbol colombiano en la formación de jugadores, estamos trabajando muy bien y con condiciones muy buenas”, resaltó sobre su trabajo en el conjunto opita.

“En este tiempo que he trabajado acá en Colombia, todos los días me sorprendo con la calidad que tiene el jugador colombiano, tiene mucho talento individual, que puede llegar muy lejos, como lo vemos ahora con Luis Díaz”, sobre el futbolista cafetero.

De esta manera fue como Pedro Felicio Santos se quedó en el país, reconociendo que existe mucho potencial y que hay herramientas para crecer en el mundo del fútbol.