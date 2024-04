Luis Enrique, autocrítico tras derrota de PSG: ‘Pudimos hacerlo mejor’

PSG sufrió una dura derrota ante Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El cuadro francés no pudo como local y ahora deberá remontar la llave en el estadio Olímpico de Montjuic el próximo martes 16 de abril.



Pues bien, pese a la derrota, Luis Enrique confía en su plantel y aseguró en rueda de prensa de que se clasificarán a las semifinales. De igual manera, habló de la derrota y de la mala actuación de Kylian Mbappé.

“La derrota no nos hace felices. Dominamos en la primera parte, pero tras su gol teníamos dudas. Nos enfrentamos a un rival con mucha calidad. Cambiamos de planes en el descanso y el partido cambió, marcamos dos goles. Pero el Barça siguió jugando muy bien después. Hubo momentos fuertes, momentos débiles y al final el resultado no fue bueno para nosotros”, comentó sobre el juego.



Y agregó: Creo que manejamos las emociones bastante bien, no es sólo eso... Podríamos haberlo hecho mejor. Felicito al FC Barcelona por su actuación de esta tarde.



Sobre el pobre desempeño de Mbappé dijo: “¿Mbappé? No quiero hablar de ningún jugador individual. Prefiero hablar de mi trabajo, el entrenador es responsable del resultado, no hace falta hablar de un jugador en concreto. Soy el único que ve todos los entrenamientos, por eso tengo el trabajo, soy el entrenador, y pensé que lo que elegí para empezar era la mejor solución para ganar este partido”.



Luis Enrique se mostró confiado de cara a la vuelta y señaló que tiene claro que se clasificarán para la siguiente instancia: “No tengo ninguna duda de que podemos clasificarnos. Todo el mundo especula, pero nosotros, por ejemplo, no hemos perdido fuera en el Campeonato. Tenemos seis días para prepararnos. Los goles fuera de casa ya no cuentan como dobles, esto permite que el enfrentamiento permanezca abierto”.



Finalmente, ante la pregunta de si le sorprendió el gran juego de Barcelona contestó: “No me sorprendió el partido del Barça. Sabemos que tenemos que trabajar en presión alta, necesitamos jugadores capaces de defender a Lewandowski y Raphinha, y deberemos tener más presión ofensiva en Barcelona. Esta clasificación dependerá de pequeños detalles y tenemos que trabajar en esos detalles para el partido de vuelta”.