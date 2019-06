La loca fiesta de fans de Liverpool y su 'You will never walk alone'

Liverpool es campeón de Champions League y sus hinchas se aseguran de que se sepa en todos los rincones del mundo.

Euforia y una dosis de locura hubo en los festejos de los aficionados, en Liverpool y en Madrid.



Así empezaba la celebración, con el gol de Origi:

Fans back in Liverpool went WILD when Origi scored the dagger 🔥



(via @LivEchoLFC)pic.twitter.com/OllVpVKAZc — Bleacher Report (@BleacherReport) June 1, 2019

Y así fue la fiesta en Senegal, la tierra de Mané:

dear liverpool fans 😂🤣 pic.twitter.com/K74ONYZnrw — SELECTA JAY (@jojo_thedj) June 1, 2019

Y así se escuchó, nuevamente, el emblemático himno del Liverpool, 'You will never walk alone':

Si alguien no se había enterado de la buena nueva, '¡They Are The Champions!':