Chelsea ganó a Dinamo Zagreb y se quedó con el liderato de Champions

Chelsea y Dinamo Zagreb se enfrentaron en Stamford Bridge en la sexta y última jornada del grupo E, donde los blues lograron derrotar a los croatas 2-1, en un partido que lograron sufrir, pero terminaron pasando líderes de su zona.



El partido para Chelsea comenzó bastante sorpresivo, pues desde el minuto 7 Dinamo Zagreb dio la sorpresa con un gol de Bruno Petkovic, quien demostró su instinto goleador al recibir totalmente desmarcado dentro del área y conectar un potente cabezazo que batió al guardameta.





Ese gol de los croatas en Stamford Bridge obligó a los blue a reestructurar el partido, pues Zagreb empezó a cuidar su gol, por lo que los ingleses tuvieron que trabajar de más para lograr el empate ante su público y evitar más sorpresas.



Sin embargo, la intensidad de Chelsea se hizo sentir y pasaron 18 minutos para que el equipo local lograra el empate parcial que los dejara de nuevo en igualdad de condiciones y así fue como apareció el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang quien jugó ara Raheem Sterling que apareció para anticipar a la defensa y disparó dentro del área colando el balón por la esquina inferior izquierda para el 1-1.



Sin embargo, ese gol de Chelsea pareció que puso nervioso a Dinamo Zagreb, pues empezó a verse inferior y los londinenses lograron notar ello, por lo que empezaron a llegar con más intensidad para buscar más goles que los dejara con el marcador a su favor.



Por ello, sobre el minuto 30, apareció el segundo para Chelsea gracias a un Gol de Denis Zakaria, quien aprovechó un balón suelto dentro del área y así batir al guardameta con un disparo raso centrado, poniendo para el 2-1 en el marcador para así volver a la calma antes de finalizar el primer tiempo.



Para el segundo tiempo el dominio fue todo para Chelsea, quien se vio mejor con el marcador a su favor y generó opciones con Pierre-Emerick Aubameyang, pero no aprovechaó una gran ocasión tras probar suerte con un disparo de media distancia que dio en el larguero. Al final, el balón salió por la línea de fondo y Dinamo Zagreb respiró de otro gol en contra.



Al pasar los minutos, Chelsea se afianzó en el marcador y su técnico Potter empezó a refrescar con varios cambios, intentando sostener el resultado a su favor sobre Zagreb, pues la clasificación en primer lugar estaba latente, por lo que no darle espacios a Zagreb era el objetivo.



Chelsea intentó hacer tener más opciones de peligro, pero al final no lograron tener mucha suerte en cuanto a definición, por lo que terminaron con el ajustado 2-1 en el marcador, suficiente para ganar el grupo E de la Champions League, dominándolo con 13 unidades, por encima de Milan que se quedó con el segundo lugar.

