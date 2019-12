Tuchel y un ‘regaño público’ para una de las superestrellas de PSG

El entrenador de Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, avisó este martes al delantero Kylian Mbappé de que debe respetar sus decisiones, aunque reconoció que a un jugador de su talento no le gusta ser sustituido.



“No le gusta salir, pero lo debe aceptar. Es mi elección. Es necesario mostrar respeto para el tipo que entra. A veces son cambios tácticos. Sé que a los jugadores no les gusta, pero no me lo tomo como algo personal", dijo en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones de este miércoles contra Galatasaray.



Mbappé será muy bueno y tendrá un potencial increíble, pero no quiero otro Neymar en el Barça. pic.twitter.com/HvxiD9VY8D — 🇮🇨CARLOS🇹🇩 (@CajloFCB) December 8, 2019

Mbappé fue reemplazado por Eric Maxim Choupo-Moting el pasado sábado justo antes del tiempo de descuento en el encuentro que el conjunto parisino ganó 1-3 a Montpellier.



“Se decepcionó, pero un minuto después lo olvidó porque respeta a Choupo-Moting y también me respeta a mí", añadió el técnico alemán, que destacó que él es el entrenador y tiene la potestad de hacer salir y entrar a quien quiera.

Finalmente, Tuchel recalcó que tratar con Mbappé no es demasiado difícil: “Tiene una mentalidad especial, pero es absolutamente normal. Si ganas muchos títulos, si tienes talento como él, quieres ganar siempre".