Sergio Ramos, autocrítico con PSG: ‘Fue un resultado muy malo’

Bayern Múnich pegó primero en la ida de los octavos de final de la Champions League y en condición de visitante logró derrotar por la mínima diferencia al poderoso PSG de Neymar, Mabppé y Messi.



Pese a la dura derrota del PSG, el defensor español, Sergio Ramos, analizó el partido jugado contra Bayern Múnich y dejó claro que es un juego remontable, pero el resultado no fue el que esperaban.



“El que no conozca al Bayern y crea que era un partido fácil, pues está totalmente equivocado. Es un rival que esté como esté siempre es favorito a ganar la Champions League y se les nota en la ideología, su estilo de juego y nómina. Fue un partido muy complicado y lo sabíamos. Hay que levantarse”, dijo Sergio Ramos.



De igual manera, el defensor fue un poco autocrítico con su equipo, resaltando el buen resultado de Bayern Múnich y no tuvo problemas en decir que jugaron un pésimo partido.



“Los de más experiencia tenemos que echarnos el equipo a las espaldas. Al final la esperanza es lo último que se pierde, aunque es un resultado muy negativo y malo, pero no se acaba el mundo porque solo tenemos que hacer un gol para empatar la serie”, finalizó Sergio Ramos en conferencia de prensa.



La vuelta de este duelo entre Bayern Múnich y PSG se jugará el próximo 8 de marzo en el estadio Allianz Arena, donde los parisinos tendrán la obligación de competir y mínimo buscar el gol que empate la serie para seguir soñando con la clasificación a la siguiente fase.