El mundo se burla del PSG: los mejores memes por la derrota con Bayern

PSG en Europa— Gol Garra (@ElGolGarracol) February 14, 2023
Expectativa /// Realidad pic.twitter.com/u7AyuQGUZD
Perdió el psg y el Tottenham... pic.twitter.com/GfG2ile8XR— Sofi ☆☆☆ (@Sofii_tc) February 14, 2023
Parece que el PSG no aguanta un mano a mano con un verdadero grande. pic.twitter.com/5EuA450SFm— Profesor (@DigameProfesor) February 14, 2023
Día de San Valentín.— Gol Garra (@ElGolGarracol) February 14, 2023
Mientras tanto en ESPN: pic.twitter.com/1NwAWztNBZ
All eyes on PSG vs Bayern pic.twitter.com/3mq8aP7bCb— Troll Football (@TrollFootball) February 14, 2023
PSG with Mbappe vs PSG without Mbappe pic.twitter.com/3sxdfnKPnV— Troll Football (@TrollFootball) February 14, 2023
PSG Junior— Gol Garra (@ElGolGarracol) February 14, 2023
🤝
Tener plata y dar pena continental
Donnarumma trying to save Coman's shot— Troll Football (@TrollFootball) February 14, 2023
(📹: @Oledobrasil)pic.twitter.com/e6mAbGq0nC
Otro capítulo en la historia de Messi ante el Bayern 😬 pic.twitter.com/kOfXPboI7l— GOAL en español (@Goal_en_espanol) February 14, 2023