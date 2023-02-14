Curiosidades de fútbol

El mundo se burla del PSG: los mejores memes por la derrota con Bayern

Paris Saint Germain peligra en la Champions League y es tendencia en redes sociales.

Paris Saint Germain

Paris Saint Germain.

Foto: EFE

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14 de febrero 2023 , 05:17 p. m.
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