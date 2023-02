Bayern Munich pegó primero y dejó contra las cuerdas al PSG

Este martes regresaron las emociones de la UEFA Champions League, con el duelo de ida de octavos de final entre PSG y Bayern Munich. Kingsley Coman, haciendo honor a la 'Ley del Ex', marcó el único gol del partido en el Parque de los Príncipes. Una anotación que pone todo cuesta arriba para Messi, Neymar, Mbappé y compañía.



El partido de vuelta de octavos entre franceses y alemanes será el 8 de marzo (3:00 pm) en el Allianz Arena, de Munich.

El primer tiempo dejó un pálido empate sin goles. Bayern Munich se encargó de las opciones más claras, sin ser dominante en predios de Gianluigi Donnarumma. Eric Choupo-Moting lo intentó muy temprano, apenas arrancando el partido, con un tiro de media distancia. También probó de cabeza tras uno de los centros de Joao Cancelo.



Con el pasar de los minutos, PSG intentó adueñarse del balón, pero no encontró ni a Lionel Messi ni a Neymar. Simplemente fueron borrados y el talento que se les conoce no apareció. Poco a poco, el local se metió atrás y terminó sacando figura de la etapa inicial a su defensor Sergio Ramos.



Entre las acciones más importantes de los primeros 45 minutos se dio una a los 34', en un intento de Kingsley Coman, después de un desmarque de Leon Goretzka y un cambio de frente, que sorprendió la banda de Achraf Hakimi. El remate desde afuera del área pasó desviado ante la mirada de Donnarumma.



A los 43', el que lo intentó fue Joshua Kimmich. Centro de Coman, desde la izquierda, y derechazo al borde del área que atajó el arquero italiano. Con un pálido 0-0 y quedando en deuda con su fútbol, PSG y Bayern se fueron al descanso.



El Parque de los Príncipes recibió un "baldado de agua fría" a los 7 minutos del segundo tiempo. Después de un centro pasado de Alphonso Davies, Coman apareció libre al segundo palo y castigó la indecisión de Donnarumma. Perfecta definición a ras de piso para eel 0-1.



Con Kylian Mbappé sufriendo desde el banquillo, el técnico Christophe Galtier decidió mover sus fichar y lo envió a la cancha a los 57', tratando de ganar presencia ofensiva. Messi y Neymar seguían desaparecidos. PSG ganó con el ingreso del francés, adelantó sus líneas y se fue al frente. Un cambio del cielo a la tierra.



Sobre los 73', PSG creó la opción más clara de gol, remate a "quemarropa" de Mbappé que atajó Yann Sommer. En el rebote apareció Neymar pero la defensa desvió el zapatazo.



Nuno Mendes se llenó de confianza y apareció sobre los minutos finales, para hacer diabluras por la banda izquierda. Le causó más de un dolor de cabeza a la zaga alemana. A los 81', el VAR anuló un gol de Mbappé, por un fino fuera de lugar. Minutos después el que probó fue Messi. En ambas ocasiones estuvo involucrado Nuno con sus pases.



Al final, PSG se llevó la decepción de la derrota 0-1 en casa. Ahora, tendrá que pensar en dar vuelta en Munich, para avanzar a los cuartos y no firmar la primera decepción del 2023.