Real Madrid sin despeinarse: Rodrygo, iluminado, lo lleva a semifinal

Champions League, ese torneo en el que juegan 11 contra 11 y siempre gana Real Madrid. Así, como dijera Lineker de los alemanes.

El equipo 'merengue' se impuso por 0-2 en casa de Chelsea a fuerza de efectividad y calma para ver cómo el rival le quitaba la pelota pero no tenía pegada y cómo cada arranque de Rodrygo se convirtió en gol.



A los 9 minutos se perdía Kanté la mejor opción de descuento, se apuraba en la definición y la mandaba afuera en un error de la zaga blanca que no es tan usual. Una pena.



Porque el Madrid es siempre el Madrid, más en Champions, y por eso a los 19 una marca local muy pasiva le daba a Rodrygo el espacio para soltar un riflazo que se estrelló en el palo, el remate de Modric sobre la media hora que se fue apenas desviado, el centro a Vinicius, en el cierre del primer tiempo, que pudo ser gol de no ser porque se le fue abierto el intento y el remate que pegó en la malla cuando Valverde asistió a Benzema.



Lo que hizo Chelsea fue una posesión más bien improductiva, salvo la jugada a los minutos 44 cuando una salida espectacular le quedó a Cucurella para el remate que le atajó con todo su cuerpo, en modo kamikaze, el arquero Courtois. El belga como garantía de clasificación de los suyos... no importa cuándo lo leas.



Y el arranque del segundo tiempo era parecido, con Kanté otra vez perdiendo el descuento en la llave ante Courtois, una error imperdonable contra Real Madrid en modo Champions: una le quedó en el pique por la banda, él mismo se la propuso a Vinicius y los azules, en su afan de evitar el penalti, no lo tocaron en el área y él les metió el puntazo del 0-1, el que ponía la llave 3-0 y bajaba el telón de los cuartos de Champions.



El cansancio de tanto esfuerzo sin premio sería una condena que arrastrarían los ingleses en la última eterna media hora.



Un remate furioso de Enzo Fernández sobre los 63, triple cambio a los 67 incluyendo al campeón mundial por Sterling, y ya querían los ingleses el pitazo, pero Rodrygo no: en una hermosa jugada en al que Valverde le sacó al arquero y le sirvió el doblete, no perdonó el brasileño para el 0-2. Tan bien se sintió que celebró a los Cristiano Ronaldo.



Pasó el Madrid a la semifinal de Champions, como estaba previsto. Adiós a Chelsea que jugó mejor, que recuperó actitud, pero que perdonó y por eso se despidió.