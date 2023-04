Agéndese con buen fútbol: plato fuerte con Champions y Europa League

La espera terminó. Esta semana empiezan los cuartos de final de la UEFA Champions League y la Europa League, con partidos que paralizarán al mundo del fútbol. Real Madrid-Chelsea y Manchester City-Bayern Munich son apenas unos de los grandes compromisos que se vivirán este semana.

FUTBOLRED lo programa con los mejores compromisos de la semana. Conozca día y horario en el que jugarán, y si desea saber en qué canal podrá verlo, no olvide pasarse por nuestra parrilla de partidos: VEA agenda completa acá:

Lunes, 10 de abril

2:00 pm | Barcelona vs Girona (Bernardo Espinosa)

Liga de España



6:00 pm | Atlético Nacional vs Junior

Liga Betplay - Fecha 12



8:05 pm | Deportes Tolima vs Pasto

Liga Betplay - Fecha 12

Martes, 11 de abril

2:00 pm | Benfica vs Inter de Milán

Champions League - Cuartos ida



2:00 pm | Manchester City vs Bayern Munich

Champions League - Cuartos ida



4:00 pm | La Equidad vs Once Caldas

Liga Betplay - Fecha 13



6:10 pm | Atlético Huila vs Millonarios

Liga Betplay - Fecha 13



8:20 pm | América vs Águilas Doradas

Liga Betplay - Fecha 13

Miércoles, 12 de abril

11:30 am | Olympiacos (James Rodríguez) vs AEK

Copa de Grecia - Semifinal vuelta



2:00 pm | AC Milan vs Napoli

Champions League - Cuartos ida



2:00 pm | Real Madrid vs Chelsea

Champions League - Cuartos ida



3:30 pm | Unión Magdalena vs Pereira

Liga Betplay - Fecha 13



8:00 pm | Ind. Medellín vs Deportivo Cali

Liga Betplay - Fecha 13

Jueves, 13 de abril

11:45 am | Feyenoord vs Roma

Europa League - Cuartos ida



11:45 am | Gent vs West Ham

Conference League - Cuartos ida



2:00 pm | Juventus (Juan G. Cuadrado) vs Sporting Lisboa

Europa League - Cuartos ida



2:00 pm | Manchester United vs Sevilla

Europa League - Cuartos ida



2:00 pm | Bayer Leverkusen vs Union Saint-Gilloise

Europa League - Cuartos ida



2:00 pm | Basel vs Niza

Conference League - Cuartos ida



2:00 pm | Fiorentina vs Lech Poznan

Conference League - Cuartos ida



2:00 pm | Anderlecht vs AZ

Conference League - Cuartos ida



3:30 pm | Envigado vs Tolima

Liga Betplay - Fecha 13



6:00 pm | Pasto vs Bucaramanga

Liga Betplay - Fecha 13



8:10 pm | Junior vs Boyacá Chicó

Liga Betplay - Fecha 13