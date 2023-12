¿Habrá sorpresa? Favoritos para clasificar a cuartos de Champions

La verdadera etapa de la Champions League empieza a rodar y luego de conocerse los cruces de los octavos de final, los equipos que quedaron favorecidos sobre el papel fueron París Saint-Germain y Manchester City, aunque en general no hubo un choque bastante atractivo.



Sin duda los duelos entre Inter – Atlético de Madrid y Napoli – Barcelona son los llamados a generar espectáculo, pero más allá de eso, no hay una llave apasionante que prometa un choque frenético.



Sin embargo, los partidos siempre hay que jugarlos y más allá de lo que quedó sembrado en el papel, queda la expectativa de lo que pueda pasar en la cancha, donde puede colarse una que otra sorpresa en los cuartos de final.



Estos serían los favoritos a ganar los octavos de final:



Inter vs Atlético

El juego más atractivo sin discusión. El Inter de Milán por ser subcampeón de la anterior edición, llega con un leve favoritismo, pero al frente tendrá al siempre delicado Atlético del ‘Cholo’ Simeone, quien siempre hace que su equipo sea protagonista en torneos internacionales. Sin embargo, los italianos podrían llevarse la clasificación, además que tienen a Lautaro Martínez en un alto nivel.



Napoli vs Barcelona

Los culés no pasan por su mejor momento en la temporada y en Champions tampoco se vio favorecido tras quedar sembrado contra Napoli. Más allá de que sea un duelo parejo, los de Xavi Hernández han padecido problemas y los italianos podrían aprovechar eso para llegar a cuartos de final.



Leipzig vs Real Madrid

Más allá de que Leipzig siempre sea un gran animador, la verdad es que contra el Real Madrid es casi una derrota segura, pues los merengues viven un momento dulce y está claro que la Champions siempre está a su medida.



Lazio vs Bayern Múnich

Este enfrentamiento parece parejo, pero si se detallan las nóminas, no es demasiado. Los alemanes por su historia y valor de jugadores, puede ser el favorito a vencer en esta llave.



PSV vs Dortmund

Quizá otro de los duelos más parejos, pero el equipo alemán podría clasificar, debido a que termina de local y eso le permitiría asegurarse un cupo en cuartos.



Porto vs Arsenal

Una de las llaves más disparejas y más allá de la historia de Porto, el Arsenal por su presente, parece no tener problemas para encaminarse hacia los ocho mejores.



Copenhague vs Manchester City

El vigente campeón quedó con la novia más apetecida, pues Copenhague dio la sorpresa en fase de grupos, pero parece ser el rival más accesible de todos por su poco peso en nómina e historia. City tiene que revalidar el favoritismo.



PSG vs Real Sociedad

Los parisinos también celebran que les tocó un rival con menos pergaminos, pero con un presente que puede ponerlos en aprietos. Sin embargo, todo parece indicar que los de Luis Enrique logren su clasificación.