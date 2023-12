Fixture octavos de Champions League: definidas fechas y horarios

La UEFA realizó el sorteo de los octavos de final de la Champions League 2023/24 y luego de unas horas, confirmó cómo será el calendario para esta fase de eliminación directa que se jugará a juegos de ida y vuelta.

La organización dio a conocer que todos los partidos se jugarán a la misma hora, es decir, a las 21:00 CET (3:00 p.m. de Colombia) y los encuentros de ida se jugarán del 13 al 21 de febrero, mientras que la vuelta del 5 al 13 de marzo.



Los primeros en saltar a la cancha serán Leipzig vs Real Madrid y Copenhague vs Manchester City, quienes iniciarán en Alemania y Dinamarca, respectivamente.



Este es el fixture y calendario de los partidos de octavos de final:



Juegos de ida



Martes 13 de febrero:

Leipzig vs Real Madrid

Copenhague vs Manchester City



Miércoles 14 de febrero:

PSG vs Real Sociedad

Lazio vs Bayern Múnich



Juegos de vuelta:



Martes 5 de marzo:

Real Sociedad vs PSG

Bayern vs Lazio



Miércoles 6 de marzo:

Manchester City vs Copenhague

Real Madrid vs Leipzig



Martes 12 de marzo:

Arsenal vs Porto

Barcelona vs Nápoles



Miércoles 13 de marzo:

Atlético de Madrid vs Inter

Borussia Dortmund vs PSV