Milan renace nueve años después: cómo le fue en octavos de Champions

AC Milan logró de nuevo una clasificación en Champions League tras golear a Salzburgo 4-0 y así quedar con un buen segundo lugar después de Chelsea, pero, además, cortando una racha de nueve años sin estar en instancias definitivas rumbo al título.



La clasificación de Milan se da luego de encadenar una racha de cuatro victorias consecutivas en la Serie A, competencia en la que espera recuperar terreno para defender su título de la liga italiana, aunque el primer objetivo de temporada está cumplido, que era superar la fase de grupos de la máxima competencia internacional de clubes.



El duelo ganado contra Salzburgo significó su segunda victoria consecutiva de la Champions League, registro que logró por primera vez desde la temporada 2011, época donde todavía era un equipo competitivo a nivel internacional.



Por ello, el valor de este nuevo renacer del Milan en esta temporada se ha convertido de alto valor, pues desde su eliminación en el año 2013/2014, jamás volvió a tocar esta competencia. Igualmente, todo se debió a también un recambio futbolístico que ha tenido durante los últimos años donde ha contratado jugadores de élite y de a poco se ha reestructurado para tener los mejores resultados.



Después de su desaparición en Champions League en la temporada 2013/14 donde por última vez había logrado los octavos de final, el club rossoneri continuó su mala racha de no asistir al evento de la ‘orejona’ ni a ninguna competencia internacional durante las siguientes tres ediciones, por lo que tuvo que pasar por varios procesos para volver a ser protagonista en Europa.



Después de ese mal momento, Milan empezó a clasificar a Europa League, donde logró volver de a poco a la escena internacional, pero finalmente no pudo cosechar los mejores resultados, donde no pasó de fase de grupos y en las últimas ediciones apenas llegó a octavos de final.



Ahora, ya con esa mala racha de no estar en Champions League, Milan con el técnico Pioli, logró llegar a octavos de final, pero espera tener suerte en los emparejamientos de esta temporada para superar la instancia de 2014 y 2013, donde no pasó de allí, pues tuvo resultados nada agradables donde fue derrotado por marcadores amplios en ida y vuelta de 5-1 y 6-0 tras caer contra Atlético de Madrid y Barcelona respectivamente.



El reto tras nueve años de ausencia en instancias definitivas, es superar los octavos de final para seguir en ese crecimiento deportivo y empezar a volver a figurar en la élite de Champions League, pues no consiguen un título desde 2007.