Los rivales que tendría Liverpool en octavos de final de Champions

Liverpool logró su clasificación a octavos de final de la Champions League avanzando como segundo del grupo A, detrás del Napoli italiano. Así, los ‘reds’ cumplieron con el primer objetivo de la temporada, superando adversidades como el bajo nivel y las lesiones en su plantel.



Así, la competición europea entra en un receso, pues se viene el Mundial de Catar 2022, y volverá el 14 y 15 de febrero con el arranque de los octavos de final en sus partidos de ida.



Ahora Liverpool espera conocer su rival en el sorteo que realizará la UEFA el próximo lunes 7 de noviembre; pero los bombos ya le dan solo cuatro posibles rivales.



Al quedar en el bombo 2, Liverpool no podrá enfrentar a cuatro equipos del bombo 1: la UEFA indica que en octavos de final no se pueden enfrentar equipos del mismo país, lo que descarta a Chelsea, Manchester City y Tottenham, que avanzaron como primeros de su zona.



Otra norma dice que no se pueden enfrentar los dos equipos que clasificaron del mismo grupo, por lo que Napoli no será rival del equipo que dirige Jürgen Klopp.



Así, la lista de probables rivales de Liverpool es de 4 equipos: Bayern Múnich, Real Madrid o los portugueses Porto y Benfica. Duras pruebas para el equipo inglés, que espera llegar a febrero del 2023 en un mejor momento.