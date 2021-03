Los menos favoritos: colombianos que siguen vivos en Champions League

Los que menos sonaban, los que muchos daban por eliminados en octavos de final de la Champions League, son justamente los únicos que sigue vivos y que representarán a Colombia en cuartos de final.

Se trata de Luis Díaz y Matheus Uribe, los jugadores que con el Porto eliminaron a Juventus, de Juan Guillermo Cuadrado, tras imponerse por goles de visitante después del empate global 4-4.



En la ida solo jugó el mediocampista antioqueño mientras que en la vuelta repitió titularidad y el extremo Luis Díaz tuvo minutos en campo. Cuadrado, entre tanto, no jugó la ida pero sí la vuelta y, aunque luchó, no pudo evitar la eliminación, que además tiene a Juventus en plena incertidumbre sobre lo que ocurrirá con su rutilante y costosa nómina tras el fracaso.



La otra ilusión colombiana en el torneo era el Atalanta, de Luis Muriel y Duván Zapata, aunque aquí se impuso el favoritismo del Real Madrid. Y eso que en ambos juegos el técnico Gasperini apostó por tenerlos a los dos en cancha.



El equipo italiano perdió 0-1 en la ida y 3-1 en la vuelta (4-1 global) y el balance fue agridulce: Zapata se retiró en Bérgamo por lesión y en la vuelta apenas jugó un tiempo, donde dispuso de un par de opciones en las que siempre lo superó Courtois. Muriel no fue contundente en la ida y en la vuelta, aunque se apuntó un golazo de tiro libre, no le supo nada, como dijo tras la eliminación.



Ahora a Porto le tocará enfrentarse, otra vez sin rótulo de favorito, a gigantes como Manchester United, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool o PSG. El sorteo será este viernes 19 de marzo, en Suiza.