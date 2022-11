Los temibles cruces en octavos de Champions: Liverpool y PSG amenazan

Terminó la fase de grupos de la Champions League y ahora está todo por contarse en octavos de final, en sorteo que se celebrará el próximo 7 de noviembre y que promete sacar chispas entre los favoritos al título.

Para empezar, vale repartir a los 16 clasificados en los dos bombos, el primero con los mejores equipos de cada grupo en esta primera ronda y el otro con los que lograron clasificarse segundos.



Equipos cabezas de serie

Napoli

Porto

Bayern Munich

Tottenham

Manchester City

Chelsea

Real Madrid

Benfica



Equipos del bombo 2

Liverpool

Brujas

Inter Milan

Eintracht Frankfurt

Milan

Leipzig

Borussia Dortmund

PSG



Y aquí un detalle trascendental para el sorteo de la próxima semana: ningún equipo podrá enfrentarse a un club de su mismo grupo o de un equipo de su mismo país.



Eso nos deja ante estas posibles llaves, para las que en todo caso habrá tiempo de sobra de preparación, pues la competencia en Champions, después del Mundial de Catar, se reactivará en marzo de 2023.



¿Le gustan estas posibles llaves?



Bayern vs Liverpool

Manchester City vs PSG

Manchester City vs Inter

Real Madrid vs Liverpool (la última final)

Real Madrid vs PSG

Benfica vs Liverpool

Chelsea vs PSG