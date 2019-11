'La muralla parisina': Keylor Navas y una notable actuación con PSG

El portero puertorriqueño, Keylor Navas, ha sido fundamental para la victoria de Paris Saint Germain en la Champions League contra Brujas de Bélgica al atajar un penal y salvando varias veces a su equipo de manera increíble.

El arquero tricampeón de Champions con Real Madrid esta teniendo una temporada fantástica con los parisinos, demostrando porque fue fundamental en los títulos europeos del equipo blanco.



No obstante, su buen andar no se limita en atajas increíbles en la Liga de Francia, sino que en el torneo continental es el único arquero que no ha recibido gol, en las cuatro jornadas jugadas hasta el momento.

En el partido contra Brujas volvió a mostrar su gran nivel, al atajar un penal fundamental para su equipo, pues en el minuto 71 cuando el delantero del equipo belga fue derrumbado en el área PSG ganaba solo por un gol y no mostraba la confianza habitual en su juego.



Navas se lanzó sobre su mano izquierda y, con gran agilidad, logró detener el remate de su rival sin dar rebote y ganándose la ovación de todo el estadio. El héroe de la noche.



Penal atajado por Keylor Navas:

En total, Keylor Navas acumula un total de 1.080 minutos en 12 partidos con PSG, de los cuales nueve los ha cerrado sin recibir gol. El portero ha mostrado toda su calidad desde el primer momento con los parisinos, y es fundamental en la búsqueda del objetivo más importante de los parisinos, ganar la Champions League.