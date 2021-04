Escándalo previo al Real Madrid-Chelsea: pillan a jugadores en fiesta

Este martes 27 de abril se llevará a cabo la primera llave semifinal de la presente edición de la Champions League: Real Madrid vs Chelsea.

Sin embargo, el partido entre españoles e ingleses que se disputará en el Estadio Alfredo Di Stefano, está envuelto en la polémica, luego de que medios británicos revelaran en las últimas horas que tres jugadores del Chelsea estuvieron en una fiesta en Inglaterra, violando las estrictas normas de bioseguridad que hay en este país.



El medio The Sun fue el que informó sobre esté escándalo, previo al viaje del conjunto londinense a Madrid para disputar el juego de ida de semifinal de la Liga de Campeones.



Según explicó este portal, los jugadores Ben Chilwell y Mason Mount, estrellas del equipo de Thomas Tuchel, son los involucrados en este hecho denunciado por ciudadanos británicos el pasado de 18 de abril, quienes fueron los encargados de llamar a la Policía tras escuchar los fuertes ruidos en la casa del lateral izquierdo.



En la reunión también estaba presente una de las promesas del equipo blue, Billy Gilmour, quien de a poco se gana un lugar en el equipo de élite del Chelsea.



"Son figuras de alto perfil que tienen que darse cuenta de que si se pasan de la raya llamarán la atención y provocarán problemas dentro y fuera del campo", dijo una fuente de la FA al portal británico. Asimismo, la fuente que cita The Sun, asegura que los jugadores, aparentemente, no estaban violando los protocolos de covid-19.



Por ahora, no se conoce algún tipo de sanción para estos dos futbolistas que no aprenden la lección y siguen siendo sorprendidos por las autoridades violando la ley. Hay que recordar que, tanto Chilwell como Mount, son reincidentes por este tipo de situaciones.



En Inglaterra, la norma permite que en las casas se reúnan al aire libre en grupos de seis personas, pero no en interiores, a menos que estén exentos o en una burbuja de apoyo.