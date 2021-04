Con memes crucifican a Nacional por la derrota en los cuartos de final

Atlético Nacional no tuvo un buen partido en su visita a Bogotá y cayó por la mínima diferencia con el cuadro que dirige Alexis García. El equipo verdolaga no pudo superar a La Equidad y se fue con la desventaja en la serie que cerrará en su estadio el próximo domingo 2 de mayo.

En redes sociales, los aficionados del FPC se refirieron a la derrota del equipo de Alexandre Guimaraes y con los populares 'memes' crucificaron al cuadro verde de Antioquia, el cual llegó como favorito a esa instancia final.



Cabe resaltar que el resultado no fue abultado y la llave quedó abierta para el juego de vuelta. No obstante, en las diferentes plataformas digitales esto no importó, y las críticas por la caída del cuadro verdolaga abundaron.

Los de Nacional // los de la Equidad pic.twitter.com/KxF4GiTQ2R — Do kla (@DoklaM12) April 26, 2021

Portense bien en Medellín con Equidad, nada de.. pic.twitter.com/JuMN6TYf17 — Fútbol Exquisito ⚽️ (@Ruedaelbalonnn) April 26, 2021

Mientras tanto buscando el diente de Danovis Banguero... pic.twitter.com/gosvgLN3KJ — 𝘣 𝘳 𝘦 𝘪 𝘯 𝘦 𝘳 𝘱 𝘢 𝘳 𝘤 𝘦 †🚀✨ (@BreinerParce) April 26, 2021