Contundente: mensaje de leyenda del Real Madrid previo a la final

Hablar de leyendas en el Real Madrid sería mencionar a jugadores que dejaron su granito de arena en las filas de la ‘Casa Blanca’ y que poco a poco fueron nutriendo su amor por el cuadro español. Tanto así que hasta contagia a personas que no han tenido nada que ver con el club como Mauricio Pochettino, que se destapó y se declaró un fanático del Real Madrid al coincidir con José Antonio Camacho a su llegada a Barcelona.

Leyendas del Real Madrid son incontables, pero uno de ellos, que no solo es del cuadro blanco, sino de la Selección España ya palpita lo que será la final de la Champions League. Iker Casillas sabe bien lo que es ganar la Liga de Campeones. De hecho, logró ganar tres en la portería merengue en el 2000, 2002 y 2014, de la mano de Carlo Ancelotti previo su partida como ídolo.

Palpitando la final, Iker Casillas envió un claro y contundente mensaje a toda su fanaticada y al mundo entero: no quiere que lo molesten si el Real Madrid llega a perder la final contra el Liverpool.

Por medio de la red social, Tik Tok, Casillas mandó un video que demuestra una vez más su locura por el Real Madrid. Comentó, ‘señoras y señores, si mi querido Real Madrid pierde la final de Champions… no me llamen, no me escriban, no me busquen, porque yo habré muerto con ellos’. Este video se hizo viral en cuestión de minutos y el madridismo se identificó con Iker.