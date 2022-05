Mauricio Pochettino da su candidato: no importa el pasado en Champions

Bien se sabe que en los ánimos del PSG siempre está la Uefa Champions league como anhelo y ambición. Algo que estuvieron cerca de conseguir contra el Bayern de Múnich en 2020, pero culminó en derrota por un viejo conocido de la plantilla parisina como Kingsley Coman.

Una ambición y una meta que hasta puestos cuesta, pues el futuro de Mauricio Pochettino está alejado pese a que todavía tenga contrato, y todo por haber perdido en los octavos de final contra el Real Madrid, que es uno de los finalistas. Los madrileños están ad-portas de jugar una nueva final ante el Liverpool, y aunque los parisinos no soportaron esa caída en el Santiago Bernabéu que los sacó prematuramente con el 'equipón' que tienen, Pochettino no titubeó en decir que irá por el conjunto español.

Así las cosas, el argentino habló sobre el desgaste físico que tienen ambas escuadras que han jugado todo durante esta temporada. ‘Todo depende del momento de forma. El Madrid ha tenido menos estrés, más tranquilidad para preparar la final. Ha podido manejar los tiempos mejor. El Liverpool ha tenido que jugar una final de Copa y disputar la Premier hasta el final. Hay jugadores con un nivel de estrés alto. Ahí radica un poco ver cómo se presenta el Liverpool. El Madrid estará al 100%. Las finales son siempre al 50%, los dos equipos tienen calidad para manejar y controlar. Se decide por factores que se escapan, como la fortuna o el estado de forma e inspiración de algún jugador concreto’, mantuvo Pochettino.

Pese a la eliminación, dio su opinión sobre el Real Madrid, ‘está claro que mi corazón es mucho más blanco que rojo, ahí no te equivocas. Mi debilidad por el Madrid viene desde el 94, cuando llegué a Barcelona. Tuve la suerte de que mi entrenador fuera José Antonio Camacho, que me transmitió ese amor por el Real Madrid. Nunca he podido, como jugador y entrenador, estar en el Madrid, pero está clara mi preferencia emocional’.

Analizó la trayectoria del club, ‘la trayectoria del Madrid, que ha perdido cuatro partidos entre los grupos y las eliminatorias, que ha tenido rivales mucho más exigentes que el otro finalista, puede indicar que el Madrid es favorito. Pero el Liverpool es un gran equipo, con un entrenador que aprecio mucho, con grandes jugadores que ha llegado a finales y las ha ganado. Veremos, pero el Madrid es quien más títulos tiene, quien ha llegado a más finales. Tiene ese plus de historia y energía que le hace ser siempre peligroso y favorito’.