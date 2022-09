¡Napoli al estilo del Real Madrid! El plan para marcar a Luis Díaz

La Uefa Champions League para Luis Fernando Díaz Marulanda está por iniciar en esta nueva temporada. Liverpool quiere pasar la página en su debut, después de lo que fue la derrota en la final de la Liga de Campeones pasada que quedó en manos del rey del certamen, Real Madrid con sus 14 ‘orejonas’.

Sin duda alguna, una de las grandes claves en el Real Madrid durante ese partido fue la dura marca que le puso el club blanco a la zona izquierda en el ataque del Liverpool con Dani Carvajal como lateral derecho. Pero la realidad es que Carvajal no estaba solo. Luis Díaz no pudo estar tranquilo en el costado izquierdo en ningún minuto. Siempre que tomaba el balón, no solo le caía Dani, sino que entre Eder Militao, Carlos Enrique Casemiro y Federico Valverde que apareció como un extremo por derecha, fue vital en la marcación.



Ahora a Napoli le tocará ponerle aún más atención a ese costado izquierdo donde seguramente aparecerá Luis Fernando Díaz. Giovanni Di Lorenzo tendrá un gran duelo con el guajiro y para Luciano Spaletti, la tarea y el desempeño del capitán italiano será fundamental. Probablemente, Di Lorenzo contará con más socios, así como lo hizo el Real Madrid para que Díaz no reciba con tranquilidad, ni tampoco pueda usar su velocidad como su arma.



Aunque Giovanni Di Lorenzo no mencionó el nombre de Luis Fernando Díaz, sí se refirió en el cuidado que deberán tener en la zona ofensiva del Liverpool que estará conformada por el guajiro cara a cara con el lateral italiano, Darwin Núñez o Roberto Firmino como ‘9’, y Mohamed Salah por la derecha.



En rueda de prensa, Giovanni Di Lorenzo comentó, “tienen un montón de jugadores top con grandes individualidades, debemos tener cuidado en defensa. Tenemos que defender como un equipo, desde los delanteros hasta el arquero. Es muy importante tener el balance entre defensa y ataque, la idea es no tomar riesgos. Tenemos que estar concentrados cuando ellos tengan el balón, sabemos que tienen jugadores que pueden hacer daño en cualquier momento si te descuidas por un momento”.



Además, habló sobre las instrucciones que le ha dado Luciano Spaletti, “el entrenador siempre me pide que haga lo que hago siempre, que no cambie nuestra actitud. Seremos once como ellos, tenemos dos piernas y dos brazos como ellos. Son un gran equipo, pero estoy convencido de que, dada nuestra ilusión, tenemos la posibilidad de ponerles en aprietos”.



Agregó que no le han pedido nada acerca del duelo que tendrá con Luis Díaz, “el técnico no me pidió algo en particular, sino hacer lo mismo que hacemos siempre, no cambiar la idea de juego”. Si le dan espacio a Luis, hay que cuidarse. A Giovanni Di Lorenzo le tocará un vibrante duelo con el colombiano el miércoles 7 de septiembre.