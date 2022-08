Enzo Fernández va tres goles en tres partidos con Benfica: ¡locura!

Enzo Fernández no para de sorprender en el fútbol europeo. Este martes anotó el primero de los tres tantos del Benfica en casa del Midtjylland y llegó a tres celebraciones en apenas tres duelos con el cuadro portugués.

Benfica no sufrió tanto a lo largo de la vuelta. Después de ganar 4-1 en la ida, sólo tenía que aguantar el marcador para no sufrir una debacle. Fue más allá y con los tantos de Enzo Fernández, Henrique Araujo y Diogo Gonçalves, se citó con el Dinamo Kiev en la siguiente fase.



Todos los elogios se los llevó el volante argentino que fue titular, anotó y quedó como una de las grandes figuras del compromiso. Todo esto en apenas unas semanas como jugador de las Águilas.

No se pierda la anotación del ex-River: