¿Hay vetos en la Selección Colombia? Referente deja una incógnita

2019 fue un año en el que las denuncias que estaban interpuestas en las oficinas de la Federación Colombiana de Fútbol desde 2012 salieron a la luz. En aquellas quejas, había conversaciones de las jugadoras de la Selección Colombia Femenina dirigiéndose al maltrato recibido por la dirección técnica de Felipe Taborda, y la falla por parte de los encargados de entregar premios al combinado nacional después del Mundial de Canadá en el 2015.

La Federación Colombiana de Fútbol prometió darles un dinero a las futbolistas en el Mundial de Canadá en 2015. No llegó la totalidad de lo que el ente pactó y la primera en hablar, sin contar con el respaldo de sus compañeras fue Daniela Montoya. A la capitana se le castigó dejándola afuera en las siguientes convocatorias. El nuevo caso es el de Vanessa Córdoba, una de las más grandes activistas en el balompié femenino que, de hecho, ha sido la encargada para mediar con la Dimayor los temas de la Liga Femenina BetPlay.



A su vez, también están señaladas Isabella Echeverri, Natalia Gaitán y Yoreli Rincón. Ellas abrieron la polémica manteniendo el maltrato recibido y como consecuencia, no las han vuelto a llamar. Tristeza en Echeverri y Gaitán, mientras que Rincón ha optado por alejarse de la Selección Colombia sin ver las competencias y tratando no hablar de ella.



Es por esto por lo que a Nelson Abadía se le ha preguntado en cada rueda de prensa por el caso de estas cuatro jugadoras señalando la posibilidad de que haya vetos nuevamente. Abadía responde cada vez que él convoca a las jugadoras que están en mejor momento, saliendo de los rumores de esas censuras en sus convocatorias. Natalia Gaitán e Isabella Echeverri fueron borradas en los Panamericanos en 2019, y Yoreli Rincón después de la Copa América 2018.



Tras llevarse a cabo la Copa América Femenina de 2022 en Colombia, Catalina Usme fue entrevistada por El País de Cali y dudó de que existan realmente vetos en el entorno de la selección nacional, “es un tema bien polémico. Si hubiese vetos, la primera marginada sería Daniela Montoya, porque ella ha sido una de las principales autoras de las protestas, pero ahí está y es la capitana. A mí el fútbol siempre me ha enseñado que todos tenemos diferentes ojos para verlo y todos cabemos en él. Creo que esta selección les dio una oportunidad merecida a las jugadoras que están acá”.



Daniela Montoya fue la primera en exigir el dinero que se le había prometido a la Selección Colombia y dejó de ser convocada posteriormente a ello. Esa es la principal duda que tiene Catalina Usme tras el regreso de la volante de marca. Saliendo de los vetos, a Usme también le preguntaron por la Liga Femenina BetPlay de la que se sabe que no habrá torneo en el segundo semestre del 2022.